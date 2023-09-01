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Правящая партия Грузии начала процедуру импичмента президента

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Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» начала проведение процедуры импичмента действующего президента Саломе Зурабишвили из-за её визита в Европу вопреки отказу кабмина.
Правящая партия Грузии начала процедуру импичмента президента
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

Об этом говорится в публикации Sputnik Грузия со ссылкой на главу партии Ираклия Кобахидзе.

По его словам, власти отмечали, что в текущей политической ситуации невозможно провести импичмент до конца.

«Импичмент требует поддержки 100 парламентариев, и поэтому без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы приведения в исполнение. Однако несмотря на это, на заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента Грузии», — заявил Кобахидзе.

Ранее исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что Зурабишвили нарушает Конституцию страны, потому что без согласия властей совершает поездки в Европу.

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