Правящая партия Грузии начала процедуру импичмента президента

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» начала проведение процедуры импичмента действующего президента Саломе Зурабишвили из-за её визита в Европу вопреки отказу кабмина.

Об этом говорится в публикации Sputnik Грузия со ссылкой на главу партии Ираклия Кобахидзе.

По его словам, власти отмечали, что в текущей политической ситуации невозможно провести импичмент до конца.

«Импичмент требует поддержки 100 парламентариев, и поэтому без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы приведения в исполнение. Однако несмотря на это, на заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента Грузии», — заявил Кобахидзе.

Ранее исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что Зурабишвили нарушает Конституцию страны, потому что без согласия властей совершает поездки в Европу.