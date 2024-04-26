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Самые высокие зарплаты в России имеют специалисты сферы IT и геодезисты

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В список самых высокооплачиваемых профессий в России, по данным на апрель этого года, вошли специалисты IT-сферы и геодезисты.

Об этом рассказали РИА Новости в российских сервисах для поиска работы Headhunter и «Работа.ру».

Согласно таблице данных, в топ вошли вакансии DevOps-инженера с медианным зарплатным предложением в 250 тыс. рублей, руководителя группы разработки с 201 тыс. рублей, дата-сайентиста — 200 тыс. рублей.

Четвёртое и пятое места заняли системный аналитик и геодезист с медианной зарплатой чуть более 150 тыс. в месяц.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, что 24% россиян собираются подрабатывать на майских праздниках.

В топ наиболее популярных профессий для подработки вошли: курьер — 16%, таксист — 9%, администратор — 8%, разнорабочий — 7%, продавец — 6%, комплектовщик товаров — 5%, работник кол-центра — 4%, няня — 3%, промоутер — 3%, работник на базе отдыха — 3%.

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