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В топ популярных профессий для подработки на майские вошли курьер и таксист

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Анастасия Румянцева
Аналитики провели опрос и выяснили, что 24% россиян собираются подрабатывать на майских праздниках. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Так, согласно опросу «Зарплаты.ру», в топ наиболее популярных профессий для подработки вошли: курьер — 16%, таксист — 9%, администратор — 8%, разнорабочий — 7%, продавец — 6%, комплектовщик товаров — 5%, работник кол-центра — 4%, няня — 3%, промоутер — 3%, работник на базе отдыха — 3%.

На вопрос о причинах необходимости подрабатывать в праздники 41% опрошенных ответили, что будут работать в майские выходные, чтобы подкопить денег, а также из-за небольшой зарплаты на основном месте работы (29%), с целью побыстрее закрыть кредиты и отдать долги (24%), для материальной подстраховки (21%), ещё для 20% подработка — это хобби, но есть и те, кто не желает тратить время впустую во время длительных праздников (18%).

Отмечается, что от 5 тыс. до 10 тыс. рублей в майские праздники рассчитывают заработать 40% участников опроса, на сумму до 5 тыс. рублей рассчитывают 20% респондентов,  26% хотят получить от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, ещё 14% планируют заработать более 15 тыс. рублей.

Всего в опросе приняли участие более 1,9 тыс. россиян из всех регионов страны.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, что отпуск в период между майскими праздничными днями будут оформлять 13% работающих россиян. 

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