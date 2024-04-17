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Брать отпуск между майскими праздниками планируют 13% работающих россиян

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Анастасия Румянцева
Аналитики провели исследование и выяснили, что отпуск в период между майскими праздничными днями будут оформлять 13% работающих россиян. Результаты опроса SuperJob есть в распоряжении RT.
Брать отпуск между майскими праздниками планируют 13% работающих россиян
  • Gettyimages.ru

При этом 57% россиян заявили, что не будут уходить в отпуск в это время, 18% опрошенных работают по сменному графику, а 12% до сих пор не определились с планами.

Как и в прошлом году, планами уйти в отпуск между майскими чуть чаще делились россияне старше 45 лет, добавили в сервисе.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

В 2024 году майские праздники продлятся с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Ранее аналитики рассказали, где россияне планируют отдыхать этой весной и летом.

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