Депутат Шеремет: коктейль «Кровавая Мэри» нужно переименовать в честь Байдена

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет выступил с предложением переименовать коктейль «Кровавая Мэри» в честь президента Соединённых Штатов Джо Байдена.

Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Согласно одной из версий, этот коктейль получил своё название в честь английской королевы Марии I Тюдор, которая ассоциируется с кровавыми расправами.

Шеремет отметил большую роль Байдена в новом витке гонки вооружений и распространении терроризма в мире.

«Считаю, что он вполне заслуженно может претендовать на то, чтобы в его честь коктейль «Кровавая Мэри» переименовали в «Кровавый Джо», — заявил собеседник агентства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Байдена необходимо привлечь к уголовной ответственности за удары по Йемену.