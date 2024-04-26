Депутат Шеремет: коктейль «Кровавая Мэри» нужно переименовать в честь Байдена
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Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Согласно одной из версий, этот коктейль получил своё название в честь английской королевы Марии I Тюдор, которая ассоциируется с кровавыми расправами.
Шеремет отметил большую роль Байдена в новом витке гонки вооружений и распространении терроризма в мире.
«Считаю, что он вполне заслуженно может претендовать на то, чтобы в его честь коктейль «Кровавая Мэри» переименовали в «Кровавый Джо», — заявил собеседник агентства.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Байдена необходимо привлечь к уголовной ответственности за удары по Йемену.