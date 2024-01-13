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Володин: Байдена нужно привлечь к уголовной ответственности за удары по Йемену

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что американского президента Джо Байдена необходимо привлечь к уголовной ответственности за удары по Йемену, пока он не развязал мировую войну, пытаясь ухватиться за власть.
Володин: Байдена нужно привлечь к уголовной ответственности за удары по Йемену
  • AP

В своём Telegram-канале он подчеркнул, что рейтинг Байдена сейчас предельно низкий, а если бы выборы президента США проводились сегодня, то он бы проиграл.

Володин отметил, что Байден пытается отвлечь внимание избирателей от внешнеполитических неудач на Украине и внутренних проблем США, а для этого ему «нужна маленькая победоносная война».

«Именно по этой причине администрация Байдена не уведомила конгресс США о нападении на Йемен. Это подтверждает нанесение удара в политических интересах действующего президента», — добавил спикер.

12 января США и их союзники нанесли в Йемене удары по 28 местам, использовав более 150 боеприпасов.

Сегодня ночью Соединённые Штаты и Великобритания нанесли новый авиационный удар по северу города Сана в Йемене.

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