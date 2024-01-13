Володин: Байдена нужно привлечь к уголовной ответственности за удары по Йемену
- AP
В своём Telegram-канале он подчеркнул, что рейтинг Байдена сейчас предельно низкий, а если бы выборы президента США проводились сегодня, то он бы проиграл.
Володин отметил, что Байден пытается отвлечь внимание избирателей от внешнеполитических неудач на Украине и внутренних проблем США, а для этого ему «нужна маленькая победоносная война».
«Именно по этой причине администрация Байдена не уведомила конгресс США о нападении на Йемен. Это подтверждает нанесение удара в политических интересах действующего президента», — добавил спикер.
12 января США и их союзники нанесли в Йемене удары по 28 местам, использовав более 150 боеприпасов.
Сегодня ночью Соединённые Штаты и Великобритания нанесли новый авиационный удар по северу города Сана в Йемене.