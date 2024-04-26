AFP: Блинкен встретится с Си Цзиньпином 26 апреля
- AP
«Си Цзиньпин встретится с Блинкеном в пятницу», — пишет агентство.
Как утверждается, встречу с главой Госдепа провёл и глава МИД Китая Ван И, в ходе переговоров Блинкен «выразил обеспокоенность по поводу поддержки России» со стороны КНР.
25 апреля американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США готовы вводить санкции против иностранных банков, в том числе китайских, чтобы помешать поставкам в Россию товаров, которые могут использоваться в военных целях.