AFP: Блинкен встретится с Си Цзиньпином 26 апреля

Госсекретарь США Энтони Блинкен 26 апреля встретится с лидером Китая Си Цзиньпином, сообщает агентство AFP со ссылкой на американских чиновников.

«Си Цзиньпин встретится с Блинкеном в пятницу», — пишет агентство.

Как утверждается, встречу с главой Госдепа провёл и глава МИД Китая Ван И, в ходе переговоров Блинкен «выразил обеспокоенность по поводу поддержки России» со стороны КНР.

25 апреля американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США готовы вводить санкции против иностранных банков, в том числе китайских, чтобы помешать поставкам в Россию товаров, которые могут использоваться в военных целях.