Министр финансов США заявила о готовности вводить санкции против банков Китая
- AP
- © Jacquelyn Martin
В интервью Reuters министр сообщила, что такие полномочия министерству даны благодаря указу президента Джо Байдена.
«Это важное полномочие. И мы были бы готовы его использовать в случае необходимости», — сказала Йеллен, её слова приводит РИА Новости.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что власти Соединённых Штатов рассматривают возможность введения санкций в отношении ряда китайских банков, которые Китай использует в торговле с Россией.