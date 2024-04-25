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Министр финансов США заявила о готовности вводить санкции против банков Китая

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Американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США готовы вводить санкции против иностранных банков, в том числе китайских, чтобы помешать поставкам в Россию товаров, которые могут использоваться в военных целях.
Министр финансов США заявила о готовности вводить санкции против банков Китая
  • AP
  • © Jacquelyn Martin

В интервью Reuters министр сообщила, что такие полномочия министерству даны благодаря указу президента Джо Байдена.  

«Это важное полномочие. И мы были бы готовы его использовать в случае необходимости», — сказала Йеллен, её слова приводит РИА Новости.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что власти Соединённых Штатов рассматривают возможность введения санкций в отношении ряда китайских банков, которые Китай использует в торговле с Россией.

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