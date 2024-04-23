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WSJ: США работают над санкциями в отношении ряда китайских банков

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Власти Соединённых Штатов рассматривают возможность введения санкций в отношении ряда китайских банков, которые Китай использует в торговле с Россией.
WSJ: США работают над санкциями в отношении ряда китайских банков
  • РИА Новости

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в первую очередь Вашингтон рассматривает возможность введения ограничений в отношении тех банков, которые якобы оказывают помощь в осуществлении экспорта товаров двойного назначения из Китая в Россию. 

По планам США, санкции должны отрезать эти банки от доллара, тем самым ограничив их возможности на международном рынке.

Ранее газета «Известия» писала, что некоторые китайские банки перестали принимать платежи из России в юанях. 

До этого сообщалось, что три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия и Китай имеют необходимый потенциал для преодоления трудностей при сотрудничестве в сфере экономики.

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