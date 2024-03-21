Песков: Россия и КНР имеют потенциал для преодоления возникающих трудностей
- РИА Новости
Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, осложнит ли ситуация с китайскими банками двусторонние отношения.
«Мы имеем необходимый потенциал для того, чтобы эти затруднения преодолевать», — сказал Песков.
Он отметил, что этого потенциала удалось добиться благодаря высокому уровня взаимодействия Москвы и Пекина и особому характеру двусторонних отношений.
Ранее газета «Известия» писала, что некоторые китайские банки перестали принимать платежи из России в юанях.
До этого сообщалось, что три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России.