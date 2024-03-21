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Песков: Россия и КНР имеют потенциал для преодоления возникающих трудностей

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия и Китай имеют необходимый потенциал для преодоления трудностей при сотрудничестве в сфере экономики.
Песков: Россия и КНР имеют потенциал для преодоления возникающих трудностей
  • РИА Новости

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, осложнит ли ситуация с китайскими банками двусторонние отношения.

«Мы имеем необходимый потенциал для того, чтобы эти затруднения преодолевать», — сказал Песков.

Он отметил, что этого потенциала удалось добиться благодаря высокому уровня взаимодействия Москвы и Пекина и особому характеру двусторонних отношений.

Ранее газета «Известия» писала, что некоторые китайские банки перестали принимать платежи из России в юанях. 

До этого сообщалось, что три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России.

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