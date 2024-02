«Известия»: три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России

Китайские банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций.

Об этом пишут «Известия». Отмечается, что решение связано с рисками вторичных санкций. По данным газеты, эти банки занимают первое, второе и четвёртое места по объёму активов в Китае. При этом уточняется, что операции с российскими банками, не попавшими под санкции, пока продолжаются. Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Россия уверена, что все проблемы в расчётах с Китаем будут решены.