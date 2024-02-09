МИД: Россия уверена, что проблемы в расчётах с Китаем будут решены

Замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Россия уверена, что все проблемы в расчётах с Китаем будут решены.

Дипломат подчеркнул, что Москва не видит признаков того, что Пекин может ограничить взаимодействие по линии системы передачи финансовых сообщений Банка России.

Руденко добавил, что несколько китайских банков, опасаясь введения санкций, приняли решение пока воздержаться от транзакций.

«Но мы уверены в том, что эта проблема будет решена», — цитирует его РИА Новости.

Ранее газета «Ведомости» писала, что китайский банк Chouzhou Commercial уведомил клиентов об остановке операций с Россией и Белоруссией.

В статье отмечается, что транзакции прекращены как в случае со SWIFT, так и с российской СПФС и китайской CIPS.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет решать с Китаем вопрос, касающийся сложностей с расчётами российских компаний.