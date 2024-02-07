«Ведомости»: китайский банк Chouzhou остановил расчёты с Россией
Об этом пишет газета «Ведомости».
В статье отмечается, что транзакции прекращены как в случае со SWIFT, так и с российской СПФС и китайской CIPS.
По данным газеты, из-за возникшей ситуации уже сорвалось несколько сделок.
Также уточняется, что решение об остановке операций было принято в преддверии китайского Нового года, в связи с чем вывезти товар компаниям не будет возможности по крайней мере до марта из-за длинных праздничных выходных в Китае.
Ранее сообщалось, что некоторые турецкие банки начали закрывать счета российских компаний.
Позже стало известно, что Россия и Турция намерены создать банк для решения проблем с переводами.