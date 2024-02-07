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«Ведомости»: китайский банк Chouzhou остановил расчёты с Россией

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Китайский банк Chouzhou Commercial уведомил клиентов об остановке операций с Россией и Белоруссией.

Об этом пишет газета «Ведомости».

В статье отмечается, что транзакции прекращены как в случае со SWIFT, так и с российской СПФС и китайской CIPS.

По данным газеты, из-за возникшей ситуации уже сорвалось несколько сделок.

Также уточняется, что решение об остановке операций было принято в преддверии китайского Нового года, в связи с чем вывезти товар компаниям не будет возможности по крайней мере до марта из-за длинных праздничных выходных в Китае.

Ранее сообщалось, что некоторые турецкие банки начали закрывать счета российских компаний.

Позже стало известно, что Россия и Турция намерены создать банк для решения проблем с переводами.

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