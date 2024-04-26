Защита замминистра обороны Иванова обжаловала его арест

Защита обжаловала арест заместителя министра обороны России Тимура Иванова по делу о получении взятки, сообщил RT его адвокат Денис Балуев.

Балуев добавил, что информации по возможным новым эпизодам в деле Иванова у него пока нет, сегодня предстоит встреча со следователем.

Заместитель министра обороны и его друг Сергей Бородин арестованы до 23 июня. Оба являются фигурантами уголовного дела о «получении взятки в особо крупном размере».

Следствие считает, что они участвовали в деятельности преступной группы, которая наживалась при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.

25 апреля суд отправил под стражу третьего фигуранта дела о взятке, по которому проходит Тимур Иванов.