RT в Telegram
Подпишись

Подполье: удар нанесён по бойцам ВСУ в Ивановке, которые «распевали про Бандеру»

Короткая ссылка
Пророссийское подполье сообщило об ударе в селе Ивановка в Николаевской области, предположительно, целью стали украинские военные в пансионате «Полесье», которые «распевали вечером песни про Бандеру».
Подполье: удар нанесён по бойцам ВСУ в Ивановке, которые «распевали про Бандеру»
  • РИА Новости

Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилетело в село Ивановка, что впритык к селу Куцуруб стоит. По описанию направления — в пансионат «Полесье», где бандеровцы распевали вечером песни про Бандеру. Теперь они с ним общаются лично», — сказал собеседник агентства.

Лебедев также рассказал, что в городе Очакове Николаевской области Украины зафиксировано несколько прилётов. Кроме того, по его данным, удар нанесён по скоплению украинских военных в Черниговской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить