Подполье: удар нанесён по бойцам ВСУ в Ивановке, которые «распевали про Бандеру»

Пророссийское подполье сообщило об ударе в селе Ивановка в Николаевской области, предположительно, целью стали украинские военные в пансионате «Полесье», которые «распевали вечером песни про Бандеру».

Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилетело в село Ивановка, что впритык к селу Куцуруб стоит. По описанию направления — в пансионат «Полесье», где бандеровцы распевали вечером песни про Бандеру. Теперь они с ним общаются лично», — сказал собеседник агентства.

Лебедев также рассказал, что в городе Очакове Николаевской области Украины зафиксировано несколько прилётов. Кроме того, по его данным, удар нанесён по скоплению украинских военных в Черниговской области.