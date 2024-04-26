Шойгу: США сначала создали, а теперь затягивают конфликт на Украине

США сначала создали, а теперь затягивают конфликт на Украине, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании коллег из стран — участниц ШОС в Астане.

«США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине», — сказал министр.

Шойгу подчеркнул, что для достижения своих целей Вашингтон оказывает беспрецедентное давление, в том числе и на своих партнёров, отводя им роль послушных исполнителей.

По оценкам главы Минобороны, сейчас группировки войск ВС России владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.