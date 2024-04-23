Шойгу: группировки войск ВС России владеют инициативой по всей линии фронта
Об этом министр сказал в ходе заседания коллегии Министерства обороны России.
«Группировки наших войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей», — заявил он.
По словам Шойгу, в результате этих действий ВС России освободили населённые пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР.
Кроме того, добавил он, идёт расширение зоны контроля на Бердычах и Георгиевке.