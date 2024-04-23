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Шойгу: группировки войск ВС России владеют инициативой по всей линии фронта

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Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что группировки войск Вооружённых сил России владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.

Об этом министр сказал в ходе заседания коллегии Министерства обороны России.

«Группировки наших войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей», — заявил он.

По словам Шойгу, в результате этих действий ВС России освободили населённые пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР.

Кроме того, добавил он, идёт расширение зоны контроля на Бердычах и Георгиевке. 

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