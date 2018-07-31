Вести: украинские власти планируют поставить под ружьё всех мужчин до 60 лет

Из четырёх тысяч военнообязанных, необходимых для масштабных учений бригад территориальной обороны Харьковской области, добровольно изъявили желание участвовать только 300 человек. Как пишут «Вести», учитывая то, что власти собираются создавать по всей стране целые батальоны территориальной обороны и призывать туда всех, кто не проходил военную службу с 2014 года, это означает, что теперь повестка может прийти любому мужчине в возрасте до 60 лет.

Харьковские военкомы бьют тревогу — не могут найти 4 тыс. военнообязанных для масштабных учений бригад территориальной обороны, добровольно изъявили желание десять дней пожить на полигонах только 300 человек. Как пишут «Вести», при этом у властей грандиозные планы — создавать по всей стране целые батальоны территориальной обороны и призывать туда всех, кто не проходил военную службу с 2014 года, то есть повестка может прийти любому мужчине до 60 лет.

Издание отмечает, что учебные сборы Харьковской бригады территориальной обороны пройдут с 28 августа по 6 сентября. 34 военкомата Харькова и области сегодня занимаются составлением списка военнообязанных — мужчин и женщин оперативного резерва второй очереди — тех, кто не проходил военную службу, начиная с 2014 года. Из 4 тыс. фамилий потенциальных резервистов только малая часть изъявила желание поехать на полигон. И с каждым годом число желающих пройти военную подготовку на случай вторжения или же для охраны госучреждений и стратегических объектов становится всё меньше.

«Как только началась АТО, в регионах по всей стране стали создаваться отряды территориальной обороны, которые с оружием в руках должны были сдержать натиск противника. Первые из них создавались за деньги некоторых олигархов и представителей власти, но позже Минобороны взялось навести порядок в этой части и взять отряды территориальной обороны под контроль и опеку. И это стало государственной программой, сборы резервистов стали носить более упорядоченный характер», — рассказывает «Вестям» офицер генштаба Сергей Ковальчук.

К примеру, в Харькове военные сборы начали организовывать в 2015 году с отрядов в несколько десятков граждан. Военные на специально отведённой территории, будь то полигон или же заброшенный детский лагерь, обучали резервистов военной науке и тренировали в стрельбе. В прошлом году в области провели масштабные учения, в которых приняли участие 400 человек, сегодня же нашлось только 300 желающих.

«А как вы хотите, откуда возьмутся резервисты, если у них нет ни финансовой, ни моральной мотивации. Люди просто не хотят терять время на «военные игры», им никто не рассказывает, для чего это нужно и какую пользу для страны могут принести бойцы теробороны», — отмечает в комментарии «Вестям» военный эксперт Олег Жданов.

В Киевском военном комиссариате журналистов заверили, что не все 4 тыс. человек из Харьковской области прибудут на военные сборы, поскольку сегодня идёт изучение оперативного резерва.

«Идёт сверка, отправляются повестки прибыть в военкомат для уточнения данных. Надо узнать, кто живёт по месту прописки, кто выехал. Если уехал на заработки, то его вызовут в следующий раз. Но не все четыре тысячи поедут завтра на учения, отправят только тех, чьи специальности нужны, конкретные люди. Бывает, что и у них возникают сложности — кто-то не может поехать на сборы по семейным обстоятельствам или же по состоянию здоровья», — отмечает заместитель начальника Киевского военкомата Игорь Слюсаренко.

Как отмечает автор статьи, идея с резервистами власти нравилась. Пётр Порошенко отмечал, что резервисты очень нужны, потому что они хорошо знают местность, где живут, и «имеют преимущество в борьбе с диверсионно-разведывательными группами противника и незаконными вооружёнными формированиями». А главное — их содержание обходится для государства значительно дешевле, чем содержание регулярных войск.

«Член теробороны, по закону, должен заключить контракт с государством, пройти военные сборы и получить денежное вознаграждение. Во всём мире резервисты получают деньги. И их можно использовать не только в военных целях, но и для ликвидации техногенных катастроф, природных катаклизмов — фактически это военная организация в руках местных советов», — рассказывает «Вестям» военный эксперт Олег Жданов.

Однако, считают эксперты, есть одно обстоятельство: местные советы могут использовать резервистов в своих интересах, к примеру, для охраны общественного порядка во время выборов или митингов, защиты зданий во время штурмов и уличных беспорядков. И им никто не воспрепятствует, потому что они их содержат.

«Идея теробороны очень хорошая. Но на Украине ничего не произошло на законодательном уровне, и поэтому это движение непопулярно», — добавляет Жданов.

Но размах данное движение только набирает. В этом году на базе областных территориальных отрядов решили создать батальоны. Бригады будут комплектоваться как кадровыми военнослужащими, так и резервистами, которые будут составлять основную численность и призываться на службу в случае необходимости. По данным Генштаба, резервисты будут регулярно проходить подготовку на учебных сборах, а в остальное время — вести обычную гражданскую жизнь.

В Харьковской области военкомам нужно собрать не просто 4 тыс. военных. Им нужно создать роту огневой поддержки, роту противодиверсионной борьбы, миномётную батарею, подразделения боевого и тылового обеспечения. И это всё из людей, которые не служили (или служили очень давно), не были призваны по мобилизации, не подписывали контракт.

«Допускаются ограничения по состоянию здоровья, если воинская комиссия выносит решение, что человек непригоден к воинской службе, то, конечно, эту категорию мы не можем привлечь. А пригодные и «ограниченные» — это определяется приказом министра обороны №402, и вот эта категория привлекается», — говорит военный комиссар Харьковского областного комиссариата Юрий Калгушкин.

Участников сборов полностью обеспечат жильём, питанием, оплатят дорогу. В течение этих десяти дней их ждут стрельбы, огневая, пожарная и медицинская подготовка. Те, кто получит повестку и не явится, будут нести административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность.

«Уголовная ответственность наступает, если статья 337, это нужно будет документально подтверждать, — уклонение военнообязанных от учебных сборов. Значит, штраф 1190 гривен или арест на срок до шести месяцев», — объяснил Юрий Калгушкин.