Stars and Stripes: украинцы используют учения с США для подготовки к борьбе с Россией

В целях укрепления сотрудничества и развития согласованности действий американские морские пехотинцы проводят совместные учения с военнослужащими Украины неподалёку от Крымского полуострова, пишет Stars and Stripes. Однако если военные из США осуществляют операции против вымышленного противника, то у их украинских партнёров на уме вполне конкретный неприятель — Россия.

Учения Sea Breeze, начавшиеся 9 июля, объединяют 19 стран и, как и многие другие ежегодные учения, нацелены на укрепление сотрудничества между США и их европейскими партнёрами, пишет Stars and Stripes. Однако украинская сторона использует эти учения как возможность научиться воевать против «сепаратистов, поддерживаемых Россией», поэтому, когда американские морпехи стреляли по вымышленному неприятелю, у их украинских партнёров был на уме один «очень реальный противник» — Россия, уверяет издание.

Присоединение Крыма, где находились базы как российских, так и украинских ВМС, к России разделило 1-й батальон морской пехоты Украины, потому что многие военнослужащие остались на полуострове и перешли на сторону России. С тех пор украинские военные часто размещались на востоке страны для борьбы с пророссийскими ополченцами.

«Мы однозначно используем то, чему научились здесь, в следующий раз, когда отправимся на восток», — заявил офицер украинских военно-морских сил, говоря об учениях с американскими морпехами. Во вторник украинские войска должны отработать высадку десанта на Змеиный остров в Чёрном море, примерно в 180 км от Крымского полуострова.

В субботу американские морские пехотинцы совершили комбинированное нападение с использованием бронемашин, американских и украинских миномётов, а также спешенной мотопехоты, которое стало кульминацией этих учений.

Как сообщается в статье, украинская армия осуществляет реформы, которые должны привести её к стандартам НАТО к 2020 году, когда страна надеется присоединиться к альянсу. Американские военные, участвующие в учениях, продемонстрировали новые техники и навыки, которые должны помочь в развитии военно-морских войск Украины.

Американский капитан Брэд Адамс сказал, что он впечатлён тем, как далеко шагнули украинские военно-морские силы после того, как страна обрела независимость от Советского Союза: «Эти ребята очень хороши. Они хотят учиться и становиться лучше». По его словам, они хорошо проявили себя в ночной засаде ранее на этой неделе, а во время субботнего штурма начали более эффективно использовать свои бронемашины для ведения «огня внакладку».

Другой американский офицер, капитан Джефф Райли, научил украинцев двигаться вместе с их бронемашинами, в то время как те чередуются, обеспечивая подавляющий огонь и продвигаясь к цели. По его замечанию, это было всё равно, что просить их перейти от ползания к бегу, но они быстро продемонстрировали прогресс.

Тем не менее навыки, развиваемые на учениях Sea Breeze, не направлены конкретно против России, подчеркнул один из отвечающих за проведение учений командиров капитан флота США Мэтт Леман. «Речь идёт о работе с нашими союзниками по НАТО и странами-партнёрами в целях расширения взаимодействия между объединёнными силами, — отметил Леман. — Независимо от какого-либо противника, речь идёт о согласованном взаимодействии».

На церемонии открытия на прошлой неделе украинский вице-адмирал Игорь Воронченко сказал, что учения продемонстрируют единство и готовность защищать общие ценности, такие как свобода, верховенство закона и неприкосновенность границ суверенных государств. Он также подчеркнул, что это событие — «наш общий ответ идеологам, организаторам и спонсорам «гибридных войн». Как поясняет Stars and Stripes, термин гибридной войны не имеет достаточно чёткого определения, но подразумевает политическую, информационную и кибернетическую борьбу наряду с обычными средствами ведения войны и часто используется для описания российских операций.

Для некоторых из морских пехотинцев США совместные учения с европейскими силами стали своего рода возращением в прошлое. Штаб-сержант Энтони Ромбергер, служивший в Ираке в 2008 и 2009 годах, признался, что для него учения оказались сродни погружению в прошлое и возврату к более простой форме борьбы. Сержант Чед Спаркс, служивший на юге Афганистана в 2012 году, оценил украинских военных намного выше, чем афганских военнослужащих, которые старались взять верх в борьбе с мятежом талибов* в своей стране.

Передавая свои навыки, морпехи США также учились у своих украинских коллег. Один из американских военных рассказал, что до сих пор никогда не видел вблизи ручных противотанковых гранатомётов. Своих украинских коллег он научил тому, как наилучшим образом использовать свои ракеты для эффективного попадания по вражеским целям. По его замечанию, у украинцев «есть конфликт», поэтому американский военнослужащий выразил надежду, что эти учения «помогут им успешно действовать на поле боя», пишет Stars and Stripes.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.