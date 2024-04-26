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В ДНР морпеха ВСУ заочно осудили за убийства жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР признал морпеха ВСУ Дениса Спринчака виновным в расстреле двоих мирных граждан в Мариуполе весной 2022 года. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Следствием и судом было установлено, что Спринчак выполнял приказ командования — расстрелять гражданский автомобиль.

От полученных огнестрельных ранений мужчина и женщина скончались на месте происшествия.

Суд назначил Спринчаку заочно наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Спринчак объявлен в розыск.

Ранее RT сообщал, что в ДНР суд заочно вынес приговор гражданину Грузии Эрекле Амиранашвили, воевавшему в составе «Грузинского национального легиона» на стороне Украины.