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18 апреля 2024 | 20:50
В ДНР морпеха ВСУ заочно осудили за убийства жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР признал морпеха ВСУ Дениса Спринчака виновным в расстреле двоих мирных граждан в Мариуполе весной 2022 года. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Следствием и судом было установлено, что Спринчак выполнял приказ командования — расстрелять гражданский автомобиль.
От полученных огнестрельных ранений мужчина и женщина скончались на месте происшествия.
Суд назначил Спринчаку заочно наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Спринчак объявлен в розыск.
Ранее RT сообщал, что в ДНР суд заочно вынес приговор гражданину Грузии Эрекле Амиранашвили, воевавшему в составе «Грузинского национального легиона» на стороне Украины.