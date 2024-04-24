В ДНР боевика «Грузинского легиона» заочно осудили на 14 лет

Верховный суд ДНР заочно вынес приговор гражданину Грузии Эрекле Амиранашвили, воевавшему в составе «Грузинского национального легиона» на стороне Украины. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Как установило следствие, с марта 2022 года по февраль 2024 года Амиранашвили участвовал в боевых действиях на стороне Украины против военнослужащих ВС России.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК России (участие наёмника в вооружённом конфликте).

Суд заочно назначил Амиранашвили 14 лет строгого режима. Наёмник объявлен в международный розыск.

Ранее RT сообщал, что Верховный суд ДНР заочно вынес приговор в отношении двоих грузинских наёмников.