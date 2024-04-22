RT в Telegram
Подпишись

Суд в ДНР заочно осудил двоих наёмников из Грузии

Короткая ссылка
Верховный суд ДНР заочно вынес приговор в отношении двоих грузинских наёмников.
Суд в ДНР заочно осудил двоих наёмников из Грузии
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости заявили в прокуратуре республики.

Уточняется, что приговор был вынесен в отношении 24-летнего наёмника Левона Айрапетяна и 34-летнего члена этого же формирования Лаши Рухая.

«Они признаны виновными по ч. 3 ст. 359 УК России (участие наёмника в вооружённом конфликте)», — сообщили в прокуратуре.

В суде установлено, что Айрапетян и Рухая прибыли на Украину в период с марта 2022 года по февраль 2024-го, чтобы участвовать в конфликте против ВС России. Айрапетян получил за это вознаграждение в сумме более 1 млн рублей, Рухая — 1,5 млн рублей.

Айрапетян был приговорён к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Рухая — к 13 годам лишения свободы в этой же колонии.

Ранее в СК сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении более чем 520 наёмников из 44 стран мира, воюющих на стороне ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить