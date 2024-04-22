Суд в ДНР заочно осудил двоих наёмников из Грузии

Верховный суд ДНР заочно вынес приговор в отношении двоих грузинских наёмников.

Об этом РИА Новости заявили в прокуратуре республики.

Уточняется, что приговор был вынесен в отношении 24-летнего наёмника Левона Айрапетяна и 34-летнего члена этого же формирования Лаши Рухая.

«Они признаны виновными по ч. 3 ст. 359 УК России (участие наёмника в вооружённом конфликте)», — сообщили в прокуратуре.

В суде установлено, что Айрапетян и Рухая прибыли на Украину в период с марта 2022 года по февраль 2024-го, чтобы участвовать в конфликте против ВС России. Айрапетян получил за это вознаграждение в сумме более 1 млн рублей, Рухая — 1,5 млн рублей.

Айрапетян был приговорён к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Рухая — к 13 годам лишения свободы в этой же колонии.

Ранее в СК сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении более чем 520 наёмников из 44 стран мира, воюющих на стороне ВСУ.