СК на Сахалине проверяет видео школьников, издевавшихся над девочками

Следственный комитет России по Сахалинской области проводит проверку после того, как школьники затравили двух девочек на детской площадке и сняли это на видео.

Инцидент произошёл в Холмске, мальчики сами сняли видео и добавили на него нацистскую символику.

Ученики 4-го класса подошли к второклассницам с криком «Надо их убивать!». Они заставляли их лаять, пытались отобрать телефоны, толкали на землю, а также облили голову водой одной из девочек.

Ситуацию взяли на контроль прокуратура региона и детский омбудсмен.



Отец одной из девочек рассказал RT, что один из школьников и его родители уже извинились перед дочерью. А родители другого зачинщика заявили, что ждут встречных извинений. По их мнению, видео появилось в сети именно с подачи пострадавших.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента, в ходе которого школьника из Каменска-Уральского избили в автобусе.