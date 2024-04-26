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СК на Сахалине проверяет видео школьников, издевавшихся над девочками

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Следственный комитет России по Сахалинской области проводит проверку после того, как школьники затравили двух девочек на детской площадке и сняли это на видео.
СК на Сахалине проверяет видео школьников, издевавшихся над девочками
  • globallookpress.com

Инцидент произошёл в Холмске, мальчики сами сняли видео и добавили на него нацистскую символику. 

Ученики 4-го класса подошли к второклассницам с криком «Надо их убивать!». Они заставляли их лаять, пытались отобрать телефоны, толкали на землю, а также облили голову водой одной из девочек.

Ситуацию взяли на контроль прокуратура региона и детский омбудсмен.

Отец одной из девочек рассказал RT, что один из школьников и его родители уже извинились перед дочерью. А родители другого зачинщика заявили, что ждут встречных извинений. По их мнению, видео появилось в сети именно с подачи пострадавших.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента, в ходе которого школьника из Каменска-Уральского избили в автобусе.

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