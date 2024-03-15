Бастрыкин поручил проверить инцидент с избиением школьника в свердловском автобусе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить инцидент, в котором школьника из Каменска-Уральского избили в автобусе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о её промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — говорится в сообщении.

Ранее начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что размещённые в интернете данные об инциденте зарегистрированы в дежурной части полиции Каменска-Уральского.

«Представители МВД принимают меры по установлению личностей всех участников конфликтной ситуации и их опроса с целью установления более подробных и точных обстоятельств», — сказал он.

Также сообщалось, что в Югорске проводят проверку по факту избиения подростка в автобусе нетрезвым пассажиром.