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Бастрыкин поручил проверить инцидент с избиением школьника в свердловском автобусе

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить инцидент, в котором школьника из Каменска-Уральского избили в автобусе.
Бастрыкин поручил проверить инцидент с избиением школьника в свердловском автобусе
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о её промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — говорится в сообщении.

Ранее начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что размещённые в интернете данные об инциденте зарегистрированы в дежурной части полиции Каменска-Уральского.

«Представители МВД принимают меры по установлению личностей всех участников конфликтной ситуации и их опроса с целью установления более подробных и точных обстоятельств», — сказал он.

Также сообщалось, что в Югорске проводят проверку по факту избиения подростка в автобусе нетрезвым пассажиром.

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