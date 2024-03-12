В ХМАО проводят проверку по факту избиения подростка в автобусе
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.
«По поручению руководителя следственного управления по данному сообщению СМИ Югорским межрайонным следственным отделом организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Карелии организовали проверку по факту высадки ребёнка из автобуса.