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В ХМАО проводят проверку по факту избиения подростка в автобусе

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В Югорске проводят проверку по факту избиения подростка в автобусе нетрезвым пассажиром.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«По поручению руководителя следственного управления по данному сообщению СМИ Югорским межрайонным следственным отделом организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Карелии организовали проверку по факту высадки ребёнка из автобуса.

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