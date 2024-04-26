ФТС России: страны Балтии и Финляндия саботируют прохождение грузов
- РИА Новости
Об этом Давыдов сказал в ходе 78-го заседания совета руководителей таможенных служб стран СНГ.
Он отметил, что Латвия, Литва, Эстония и Финляндия ведут себя «безобразно» с точки зрения таможенных правил.
«Они реально саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди», — цитирует Давыдова РИА Новости.
Ранее стало известно, что власти Литвы с 23:00 мск 20 марта без объяснения причин прекратили пропуск грузовиков из России.
В четверг, 21 марта, пропуск фур возобновили.