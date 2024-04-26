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ФТС России: страны Балтии и Финляндия саботируют прохождение грузов

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Врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов сообщил, что страны Балтии и Финляндия саботируют прохождение грузов, а также создают искусственные очереди на границе с Россией.
ФТС России: страны Балтии и Финляндия саботируют прохождение грузов
  • РИА Новости

Об этом Давыдов сказал в ходе 78-го заседания совета руководителей таможенных служб стран СНГ.

Он отметил, что Латвия, Литва, Эстония и Финляндия ведут себя «безобразно» с точки зрения таможенных правил.

«Они реально саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди», — цитирует Давыдова РИА Новости.

Ранее стало известно, что власти Литвы с 23:00 мск 20 марта без объяснения причин прекратили пропуск грузовиков из России.

В четверг, 21 марта, пропуск фур возобновили.

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