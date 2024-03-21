ФТС: Литва без объяснения причин прекратила пропускать грузовики из России

Власти Литвы без объяснения причин прекратили пропускать грузовые автомобили из Калининградской области России.

Об этом информирует Федеральная таможенная служба России.

«С 23:00 20 марта Литва без объяснения причин не приняла ни одного грузовика из России», — говорится в сообщении службы в Telegram.

В связи с произошедшим перед международным автомобильным пунктом пропуска «Чернышевское» образовалась очередь из 140 фур.

В ноябре 2023 года сообщалось, что в Калининградской области на российско-литовском участке границы образовалась очередь из 80 грузовиков.