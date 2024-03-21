ФТС: Литва без объяснения причин прекратила пропускать грузовики из России
- РИА Новости
Об этом информирует Федеральная таможенная служба России.
«С 23:00 20 марта Литва без объяснения причин не приняла ни одного грузовика из России», — говорится в сообщении службы в Telegram.
В связи с произошедшим перед международным автомобильным пунктом пропуска «Чернышевское» образовалась очередь из 140 фур.
В ноябре 2023 года сообщалось, что в Калининградской области на российско-литовском участке границы образовалась очередь из 80 грузовиков.