RT в Telegram
Подпишись

ФТС: Литва без объяснения причин прекратила пропускать грузовики из России

Короткая ссылка
RT
Власти Литвы без объяснения причин прекратили пропускать грузовые автомобили из Калининградской области России. 
ФТС: Литва без объяснения причин прекратила пропускать грузовики из России
  • РИА Новости

Об этом информирует Федеральная таможенная служба России.

«С 23:00 20 марта Литва без объяснения причин не приняла ни одного грузовика из России», — говорится в сообщении службы в Telegram.

В связи с произошедшим перед международным автомобильным пунктом пропуска «Чернышевское» образовалась очередь из 140 фур.

В ноябре 2023 года сообщалось, что в Калининградской области на российско-литовском участке границы образовалась очередь из 80 грузовиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить