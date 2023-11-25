Очередь из грузовиков скопилась в Калининградской области на границе с Литвой
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В Telegram-канале говорится, что ещё 25 грузовиков, которые уже были оформлены калининградскими таможенниками, стоят на нейтральной полосе.
«Причина — замедленная работа литовских коллег. За прошедшие сутки они приняли всего 58 машин», — заявили в ФТС.
Указывается, что разъяснений от литовской стороны не поступало.
Ранее сообщалось, что сотрудники Калининградской таможни в тайнике багажника Рorsche Cayenne обнаружили боеприпасы и части оружия.