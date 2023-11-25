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Очередь из грузовиков скопилась в Калининградской области на границе с Литвой

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В Калининградской области на российско-литовском участке границы скопилась очередь из 80-ти грузовиков. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба России.
Очередь из грузовиков скопилась в Калининградской области на границе с Литвой
  • Gettyimages.ru
  • © Apriori1

В Telegram-канале говорится, что ещё 25 грузовиков, которые уже были оформлены калининградскими таможенниками, стоят на нейтральной полосе.

«Причина — замедленная работа литовских коллег. За прошедшие сутки они приняли всего 58 машин», — заявили в ФТС.

Указывается, что разъяснений от литовской стороны не поступало.

Ранее сообщалось, что сотрудники Калининградской таможни в тайнике багажника Рorsche Cayenne обнаружили боеприпасы и части оружия.

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