Очередь из грузовиков скопилась в Калининградской области на границе с Литвой

В Калининградской области на российско-литовском участке границы скопилась очередь из 80-ти грузовиков. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба России.

В Telegram-канале говорится, что ещё 25 грузовиков, которые уже были оформлены калининградскими таможенниками, стоят на нейтральной полосе.

«Причина — замедленная работа литовских коллег. За прошедшие сутки они приняли всего 58 машин», — заявили в ФТС.

Указывается, что разъяснений от литовской стороны не поступало.

Ранее сообщалось, что сотрудники Калининградской таможни в тайнике багажника Рorsche Cayenne обнаружили боеприпасы и части оружия.