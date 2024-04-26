Совбез: концентрация западных войск у границ Белоруссии и России достигла пика

Первый заместитель госсекретаря белорусского Совета безопасности Павел Муравейко сообщил, что группировка западных войск, сосредоточенных у границ России и Белоруссии, за последние 20 лет стала самой масштабной.

Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Концентрация войск, которые сегодня находятся на западной границе Белоруссии и границе России, за последние 20 лет — самая массовая и самая масштабная», — сказал собеседник агентства.

Муравейко уточнил, что речь идёт о воинских формированиях Североатлантического альянса. В частности, он упомянул американские батальоны, расположенные на полигоне Пабраде в Литве, в 15 км от границы Белоруссии.

Ранее стало известно, что КГБ Белоруссии с коллегами из других структур пресёк удары боевых дронов по объектам в Минске из Литвы.