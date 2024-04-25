КГБ Белоруссии заявил о пресечении ударов дронов с территории Литвы
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Об этом он сообщил на Всебелорусском народном собрании. По словам Тертеля, был проведён ряд «острых, чекистских мероприятий».
«Который позволил предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и в его пригородах», — цитирует главу КГБ РИА Новости.
По словам Тертеля, в Литве и Польше радикалы производят боевые беспилотники, предназначенные для ударов по объектам на территории Белоруссии.