КГБ Белоруссии заявил о пресечении ударов дронов с территории Литвы

КГБ Белоруссии с коллегами из других структур пресекли удары боевых дронов по объектам в Минске из Литвы, заявил глава комитета Иван Тертель.

Об этом он сообщил на Всебелорусском народном собрании. По словам Тертеля, был проведён ряд «острых, чекистских мероприятий».

«Который позволил предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и в его пригородах», — цитирует главу КГБ РИА Новости.

По словам Тертеля, в Литве и Польше радикалы производят боевые беспилотники, предназначенные для ударов по объектам на территории Белоруссии.