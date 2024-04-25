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КГБ Белоруссии заявил о пресечении ударов дронов с территории Литвы

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КГБ Белоруссии с коллегами из других структур пресекли удары боевых дронов по объектам в Минске из Литвы, заявил глава комитета Иван Тертель.
КГБ Белоруссии заявил о пресечении ударов дронов с территории Литвы
  • © Aliagha Isayev

Об этом он сообщил на Всебелорусском народном собрании. По словам Тертеля, был проведён ряд «острых, чекистских мероприятий».

«Который позволил предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и в его пригородах», — цитирует главу КГБ РИА Новости.

По словам Тертеля, в Литве и Польше радикалы производят боевые беспилотники, предназначенные для ударов по объектам на территории Белоруссии.

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