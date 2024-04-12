От одной аварии к другой — The Hill о тяжёлом положении военно-морских сил НАТО

Недавние действия европейских кораблей в Красном море постоянно сопровождались отказом техники и авариями. Обозреватель The Hill считает это недостатком финансирования после окончания холодной войны. Он считает, что состояние европейских флотов даже хуже сухопутных войск и именно флоту европейцы должны уделить основное внимание при модернизации своих вооружённых сил.

Флоты европейских стран НАТО раз за разом сталкиваются с проблемами из-за отказа или поломок техники. Например, только за последние два месяца о проблемах с техникой заявили ВМС Германии и Дании. Обе проблемы были выявлены во время действия кораблей этих стран в военной операции в Красном море. При этом если датский корабль оказался короткое время неспособен выпускать ракеты, то немецкий корабль из-за отказа системы «свой-чужой» чуть не сбил американский БПЛА.

Но «сбои в оборудовании и эксплуатации являются лишь симптомами проблем, с которыми сталкиваются не только военно-морские силы Дании и Германии, но и другие военно-морские силы НАТО», — пишет The Hill. Главной проблемой издание считает недостаток финансирования, сократившегося после холодной войны, из-за этого не хватает персонала и возникает недостаток обслуживания кораблей.

Европейцам «придётся тратить больше средств» на свои ВМФ, даже учитывая, что и другие рода войск нуждаются в инвестициях. Поскольку на море даже США «неспособны достичь своих собственных целей» и европейцам нужно взять ответственность на себя.

«Крайне важно, чтобы европейские члены НАТО осознали, что даже прогнозируемое ими увеличение расходов на оборону, на оставшуюся часть этого десятилетия может не позволить их военно-морским силам полностью восстановиться после многих лет пренебрежения со времени окончания холодной войны».