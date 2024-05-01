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Состояние самых богатых бизнесменов России выросло на $15,818 млрд с начала года

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Состояние самых богатых российских бизнесменов с начала года выросло на $15,818 млрд, согласно данным Bloomberg Billionaires Index.
Состояние самых богатых бизнесменов России выросло на $15,818 млрд с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Don Farrall

Так, например, сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $5,51 млрд и его состояние составило $24,3 млрд.

Доход основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова вырос на $4,86 млрд — до $25,8 млрд, а главы совета директоров НЛМК Владимира Лисина — до $27,6 млрд.

В августе 2023 года гендиректор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук во второй раз возглавила рейтинг богатейших женщин России.

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