Состояние самых богатых бизнесменов России выросло на $15,818 млрд с начала года
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Так, например, сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $5,51 млрд и его состояние составило $24,3 млрд.
Доход основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова вырос на $4,86 млрд — до $25,8 млрд, а главы совета директоров НЛМК Владимира Лисина — до $27,6 млрд.
В августе 2023 года гендиректор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук во второй раз возглавила рейтинг богатейших женщин России.