Economist: мужчины в Одессе живут в постоянном страхе из-за военкомов

Мобилизационные мероприятия в Одессе отличаются жестокостью даже по украинским меркам. Об этом заявил житель города Владислав в беседе с изданием The Economist.

Он рассказал, что Киев спустил городу непомерно суровый план по призыву.

По словам Владислава, военкомы часто прячутся возле остановок и досматривают автобусы в поисках мужчин.

Общественным транспортом в Одессе пользуются только самые смелые молодые люди, отметил он.

Кроме того, житель города бармен Саша заявил, что боится военкомов даже дома, так как патруль может постучать к нему в дверь.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Одессе, выполняющего роль военкомата, пытались силой затолкать мужчину в машину и увезти.

20 апреля сотруднику ТЦК, выполняющего роль военкомата, пришлось стрелять в землю, чтобы отбиться от людей, напавших на него в Черновицкой области.