Военкомы в Одессе пытались силой затолкать мужчину в машину и увезти
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Об этом пишут в местных группах и украинских СМИ, в частности на портале «СТРАНА.ua».
«Помогите! Помогите! У меня ребёнок один дома!» — кричал мужчина в процессе.
Отмечается, что ему удалось вырваться.
На шевроне одного из сотрудников ТЦК видно изображение орла, похожее на герб нацистской Германии. Когда именно снято видео — не уточняется.
Ранее сообщалось, что сотруднику украинского ТЦК пришлось стрелять в землю, чтобы отбиться от людей, напавших на него в Черновицкой области.