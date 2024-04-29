Военкомы в Одессе пытались силой затолкать мужчину в машину и увезти

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Одессе, выполняющего роль военкомата, пытались силой затолкать мужчину в машину и увезти.

Об этом пишут в местных группах и украинских СМИ, в частности на портале «СТРАНА.ua».

«Помогите! Помогите! У меня ребёнок один дома!» — кричал мужчина в процессе.

Отмечается, что ему удалось вырваться.

На шевроне одного из сотрудников ТЦК видно изображение орла, похожее на герб нацистской Германии. Когда именно снято видео — не уточняется.

Ранее сообщалось, что сотруднику украинского ТЦК пришлось стрелять в землю, чтобы отбиться от людей, напавших на него в Черновицкой области.