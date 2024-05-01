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Страховщики пожаловались на теневые перевозки из-за цен на нефть из России

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Международная группа страховщиков жалуется, что ограничение цен на нефть из России, которое было ведено странами G7, привело к усилению теневого рынка морских перевозок.

Об этом пишет РИА Новости.

Страховщики считают, что рост теневых рынков — прямое следствие введения санкционного режима, налагающего жёсткие обязательства по соблюдению его требований на организации, действующие в рамках G7.

Так, ограничение цен на нефть становится всё более невыполнимым по мере того, как всё больше судов вовлекаются в данную теневую торговлю.

International Group of P&I Clubs считает, что в результате ограничения цены на нефть из России международный клуб уже покинуло около 800 танкеров.

Ранее руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал о ситуации на нефтяном рынке.

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