Страховщики пожаловались на теневые перевозки из-за цен на нефть из России
Об этом пишет РИА Новости.
Страховщики считают, что рост теневых рынков — прямое следствие введения санкционного режима, налагающего жёсткие обязательства по соблюдению его требований на организации, действующие в рамках G7.
Так, ограничение цен на нефть становится всё более невыполнимым по мере того, как всё больше судов вовлекаются в данную теневую торговлю.
International Group of P&I Clubs считает, что в результате ограничения цены на нефть из России международный клуб уже покинуло около 800 танкеров.
Ранее руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал о ситуации на нефтяном рынке.