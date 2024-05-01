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У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 3,6

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Землетрясение магнитудой 3.6 произошло у побережья южных Курил, заявила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.

Об этом пишет РИА Новости.

«Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировано 1 мая в 08:10 (00:10 мск)», — сказала она.

Семёнова уточнила, что эпицентр находился в Тихом океане в 17 км южнее села Малокурильское на курильском острове Шикотан.

Отмечается, что колебания силой 2-3 балла могли почувствовать жители Малокурильского.

Пострадавших и разрушений нет.

Ранее землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья Курил.

Кроме того, три подземных толчка зафиксировали в акватории Тихого океана в Камчатском крае.

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