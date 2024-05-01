У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 3,6
Об этом пишет РИА Новости.
«Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировано 1 мая в 08:10 (00:10 мск)», — сказала она.
Семёнова уточнила, что эпицентр находился в Тихом океане в 17 км южнее села Малокурильское на курильском острове Шикотан.
Отмечается, что колебания силой 2-3 балла могли почувствовать жители Малокурильского.
Пострадавших и разрушений нет.
Ранее землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья Курил.
Кроме того, три подземных толчка зафиксировали в акватории Тихого океана в Камчатском крае.