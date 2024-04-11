Politico: Франция готовится к морской войне с противником, который её «хочет уничтожить»

ВМС Франции теперь обучаются не поимке преступников, как было ранее, а готовятся к войне высокой интенсивности с противником, который «хочет нас уничтожить», заявил в интервью Politico французский контр-адмирал Жак Маллар. Он также добавил, что «военно-морской бой становится всё более вероятным».

Командующий авианосной боевой группой Франции контр-адмирала Жак Маллар заявил в интервью Politico о том, что акцент в подготовке французских ВМС смещается от патрульных операций к военным действиям с противниками, которые хотят «уничтожить нас».



«Военно-морской бой становится всё более вероятным, — сказал он. — Мы переходим от мира, в котором мы могли делать всё, что нам заблагорассудится, к миру, в котором мы чувствуем угрозу на более регулярной основе... Теперь мы готовимся к другим миссиям, в частности к тому, что мы называем войной высокой интенсивности».



Как отмечается в статье, когда Маллар вступил в ряды вооружённых силы в 1990-х годах, основными задачами французского флота были перехват наркоторговцев и борьба с незаконным рыболовством. Тогда подготовка заключалась в том, чтобы отработать навыки поимки преступников.



Теперь же, как заявил Маллар, французские моряки тренируются сражаться с «теми, кто хочет нас уничтожить. Не с теми, кто хочет заниматься незаконной торговлей, не с теми, кто хочет красть рыбу, не теми, кто хочет наблюдать за нами, а теми, кто хочет нас уничтожить».