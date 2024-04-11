Politico: Франция готовится к морской войне с противником, который её «хочет уничтожить»

12:48
Число самозанятых в Москве достигло 1,6 млн человек
В Москве число самозанятых на 1 марта 2024 года достигло 1,6 млн человек, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
12:47
В Роспотребнадзоре назвали признаки дефицита витамина С
Врач-терапевт, диетолог, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева рассказала, что зимой и ранней весной человек может испытывать нехватку витамина C.
12:45
Против бизнесмена Портнягина возбудили уголовное дело за отмывание денег
Против бизнесмена Дмитрия Портнягина возбудили уголовное дело за неуплату налогов и отмывание средств.
12:45
Волк опубликовала видео с подозреваемым в стрельбе в полицейских в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала видео первого допроса подозреваемого в стрельбе в полицейских в Подмосковье.
12:39
RT оценил значимость Трипольской ТЭС для Украины и последствия её разрушения
RT проанализировал, насколько Трипольская ТЭС значима для украинской энергетики и к каким последствиям приведёт её разрушение.
12:38
Карякин: Бах в разговоре с пранкерами показал, как сильно ненавидит Россию
Шахматист Сергей Карякин считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с пранкерами показал, как сильно ненавидит Россию.
12:38
Подполье заявило об ударе в Михайло-Ларине, два района остались без света
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что был зафиксирован удар в населённом пункте Михайло-Ларино в Николаевской области, жители двух районов остались без света.
12:34
В Приморском крае готовятся к празднованию Дня космонавтики
В правительстве Приморья рассказали, как регион будет праздновать День космонавтики.
12:33
В Петербурге почти в пять раз выросло число вакансий с гибридным графиком
В Санкт-Петербурге с 2021 года почти в пять раз увеличилось число вакансий, предполагающих гибридный график работы, а предложений о работе в удалённом режиме стало больше на 24%.
12:33
Режим КТО отменили в Кабардино-Балкарии
Режим контртеррористической операции отменили в Кабардино-Балкарии, следует из сообщения оперштаба региона.
12:33
В Ноябрьске открылось первое круглосуточное отделение паллиативной помощи
В Центральной городской больнице Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа открылось первое в регионе круглосуточное отделение паллиативной помощи.
12:29
Фитнес-инструктор Панкова посоветовала новичкам не увеличивать нагрузки резко
Фитнес-инструктор Арина Панкова посоветовала начинающим спортсменам с осторожностью выполнять упражнения в спортзале, особенно те, которые не отработаны до автоматизма и требуют сложных комбинаций.
12:29
Глава Татарстана приехал в Китай с рабочим визитом
Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Китай в рамках рабочего визита.
12:27
Foreign Policy: НАТО не хватает военных для защиты от России
Странам — членам НАТО не хватает военнослужащих для обеспечения защиты от России. Об этом говорится в статье журнала Foreign Policy.
12:22
Дочь предполагаемого пособника террористов из «Крокуса» заявила, что он в Польше
Приёмная дочь одного из предполагаемых пособников террористов, которые устроили теракт в «Крокусе», заявила, что отчима не видела давно и он якобы был в Польше.
12:21
Синхронистка Субботина: ради международных стартов я перешагивала через болячки, но исчерпала себя
Синхронистка Варвара Субботина прокомментировала своё решение завершить спортивную карьеру.
12:21
Две трети российских IT-специалистов используют в своей работе ИИ
Аналитики провели опрос среди IT-специалистов и выяснили, что 65% из них для улучшения собственных разработок прибегают к помощи искусственного интеллекта (ИИ).
12:20
В России продажи автомобилей с пробегом выросли на 20% в марте
В России в марте продажи на рынке подержанных автомобилей выросли примерно на 20% по сравнению с февралём этого года, однако оказались ниже показателей марта 2023-го.
12:19
В Челябинской области 232 пострадавших из-за паводка жителя получили выплату
В Челябинской области 232 жителя, пострадавших из-за паводка, получили единовременную выплату.
12:18
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собак на подростка в Челябинске
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах нападения бесхозных собак на 13-летнего мальчика в Челябинске.
12:18
В МИД России призвали воздержаться от поездок на Ближний Восток
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипведомство рекомендует гражданам воздержаться от поездок на Ближний Восток, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории.
12:17
«Ангара-А5» успешно вывела на орбиту разгонный блок «Орион»
Ракета-носитель «Ангара-А5» успешно вывела на орбиту разгонный блок «Орион».
12:15
В Ханты-Мансийске назвали дату вскрытия рек Югры
Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин в соцсетях назвал стабильной ситуацию с паводками в Ханты-Мансийском автономном округе.
12:13
Регистрация на Тотальный диктант началась в Прикамье
В Прикамье началась регистрация участников на Тотальный диктант.
12:12
Специалист Лакустова развеяла популярные мифы о выживании в дикой среде
Директор Фонда поддержки природоохранных и социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова развеяла популярные мифы о выживании в условиях дикой природы.
12:10
На Чукотке обнаружили тело провалившейся под лёд девочки
На Чукотке найдено тело девочки, которая вместе с родителями провалилась под лёд в заливе Креста на снегоходе.
12:09
Экономист Зельцер предположил, что доллар вновь превысит отметку в 92 рубля
Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер высказался на тему ослабления рубля.
12:08
Московские предприятия нарастили объёмы выпуска механического оборудования
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что столичные предприятия нарастили объёмы выпуска оборудования и машин более чем на 25% по итогам 2023 года.
12:06
Путин принёс соболезнования в связи со смертью космонавта Аксёнова
Российский лидер Владимир Путин принёс родным и близким соболезнования в связи со смертью дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР Владимира Аксёнова.
12:05
Десант ВСУ уничтожили при попытке высадиться на Тендровскую косу
В ФСБ России сообщили об уничтожении украинского десанта при попытке высадки на Тендровскую косу.
12:05
Собянин рассказал о ходе работ в детской поликлинике №122 в Гольянове
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что филиал №3 детской городской поликлиники №122 в Гольянове перестраивается в рамках нового московского стандарта.
12:04
Тарасова — о молитве Баха за отмену Игр дружбы: он, наверное, сошёл с ума
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова после публикации разговора главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с пранкерами предположила, что он сошёл с ума.
12:02
Ракета «Ангара-А5» стартовала с космодрома Восточный
Состоялся первый пуск ракеты «Ангара-А5» с построенного на космодроме Восточный стартового комплекса.
12:00
В Москве запустят краткосрочные программы профобучения для взрослых
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице к 2030 году планируется запустить до 90 коротких программ профессионального обучения для взрослых в рамках модернизации системы среднего профобразования.
11:57
Чернышенко провёл совещание по вопросам организации IV форума «Путешествуй!»
Четвёртый форум «Путешествуй!» пройдёт на ВДНХ с 12 по 16 июня. Совещание по его организации провёл вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
11:54
Глава МВД представит к награждению спасших рыбака в Иркутской области полицейских
Глава МВД Владимир Колокольцев представит к награждению полицейских из Иркутской области, спасших провалившегося под лёд рыбака в Ангарске.
11:52
Карпина признали лучшим тренером марта в РПЛ
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ).
11:46
Лукашенко присвоил звание Героя Белоруссии космонавту Василевской
Президент Белоруссии Александр Лукашенко присвоил звание Героя республики первому космонавту в истории государства Марине Василевской.
11:46
Серуканов: в литовском ФБК сокращают штат из-за дефицита финансирования
В Вильнюсе в штате ФБК* на фоне нехватки финансирования проходит ротация кадров технических специалистов. Об этом RT сообщил бывший сотрудник фонда, юрист и общественник Виталий Серуканов со ссылкой на свои источники внутри экстремистской структуры. По его данным, увольнения коснутся низшего звена организации — непосредственных технических исполнителей.
11:42
Синоптик Цыганков спрогнозировал похолодание в Москве
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве.
11:41
«СТРАНА.ua»: Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена
Трипольская ТЭС в Киевской области полностью уничтожена.
11:40
Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменён
На территории Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников.
11:37
В России снимут сериал о героизме детей в зоне СВО
Кинокомпания «Триикс Медиа» приступила к работе над многосерийным проектом «Дети Донбасса», который посвящён героизму юных жителей российского региона.
11:36
Горячкина — о Турнире претенденток: пока делаю всё, что могу
Российская шахматистка Александра Горячкина высказалась о победе над Нургюл Салимовой из Болгарии в шестом туре Турнира претенденток.
11:30
Самолёты Минобороны доставили в Оренбуржье более 90 тонн гуманитарного груза
Два самолёта Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны России доставили в Оренбургскую область более 90 т гуманитарного груза.
11:21
Черчесов: институт сборных должен существовать, знаю, как это важно для страны
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о необходимости национальной команды в данный момент.
11:19
Банки Оренбуржья предоставили бизнесу кредитные каникулы по упрощённому варианту
Банки Оренбургской области предоставляют бизнесу кредитные каникулы по упрощённому варианту.
11:18
Подозреваемому в убийстве полицейского наркоторговцу предъявили обвинение
Подозреваемому в убийстве одного и ранении другого полицейского наркоторговцу заочно предъявили обвинение в Подмосковье, следует из заявления областного главка СК России.
11:09
Непомнящий — об игре с Каруаной: сложно, когда у соперника много хороших дебютов
Российский шахматист Ян Непомнящий прокомментировал ничью с Фабиано Каруаной в матче шестого тура Турнира претендентов ФИДЕ.
11:06
Украинский военачальник заявил, что ВСУ держат оборону из последних сил
Украинские войска на фронте держат оборону из последних сил. Такое заявление сделал командующий объединёнными силами ВСУ Юрий Содоль.