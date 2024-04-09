Скотт Риттер: Франция — это «отчаявшийся азартный игрок», который рискует жизнью всего мира

Франция понимает, что единственный способ изменить ситуацию на Украине — это вовлечь в конфликт НАТО. Всего двух тысяч французских войск будет достаточно, чтобы призвать на помощь альянс и мощное американское оружие, а закончится это, очевидно, посягательством на безопасность России и ядерным ответом, объясняет экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Dialogue Works.

Они (французы. — ИноТВ) знают, что Украина сейчас находится на грани развала. Она разваливается, и это происходит прямо в данный момент. Они знают, что всё кончено. И единственный шанс, который у них есть, — это привлечь НАТО. Но НАТО не собирается вмешиваться туда по собственной воле. А значит, нужно заставить его вмешаться.

Французы собираются обманом вовлечь НАТО, введя на Украину войска прикрытия в размере двух тысяч человек, которые затем можно увеличить до 12 тысяч, а если привлечь Балтию, то и до 20 тысяч. А когда наберётся 20 тысяч — привлекаем поляков, британцев и других, и доводим численность войск до 60 тысяч. И если вы с помощью блефа сможете сдержать русских от нападения, то эти 60 тысяч можно будет мгновенно превратить в силы НАТО в рамках четвертой статьи — и вот уже войска НАТО на Западной Украине показывают свою воздушную мощь, а вы спасли положение! Вот так внезапно вы разрешили ситуацию.

Проблема с этим сценарием заключается в том, что русские не будут нам подыгрывать. Они уже заявили: «Первый французский ботинок ступит на поле боя — мы его убиваем. Хотите разместить там две тысячи французских сапог? Мы их убьём. Хотите 60 тысяч? Мы и их убьём. Вы так и не увидите эти войска в действии».

Так что теперь французы сидят и думают: «Ладно, если они так и сделают, как нам тогда быть? Тогда мы введём французские войска — русские их атакуют. Затем мы введём самолеты — русские их собьют. И вот тогда мы обратимся к НАТО и велим идти спасать нас». Тут и начинается рискованная игра. Согласится ли НАТО или бросит Францию?

Тут уже встаёт вопрос для Джо Байдена, у которого в этом году президентские выборы. Франция ставит его в опасность. Скажет ли Джо Байден: «Мы бросаем НАТО», после всех его речей о том, что это священная миссия и что мы никогда не отступим? Всё-таки отступит? Или скажет: «Господи, я ведь баллотируюсь в президенты… Мы не отступим! Выпускайте кракена! Отправляйте самолёты!»

И тогда Россия подумает: «Погодите, эти самолёты ведь взлетели с территории НАТО...» Затем она уничтожает всю эту технику, используя средства из глубины России. Теперь НАТО говорит: «Что ж, мы должны нанести им ответный удар», и посылает туда ударный комплекс, чтобы уничтожить их. НАТО наносит удар по авиабазе в Энгельсе, где находятся бомбардировщики. Но некоторые из этих бомбардировщиков являются частью системы стратегического ядерного сдерживания России.

Мы только что уничтожили часть системы стратегического ядерного сдерживания России, что, согласно российской ядерной доктрине, означает, что мы объявили ей ядерную войну. Теперь Россия будет наносить ядерные удары, теперь она будет бомбить центры принятия решений в Европе. Вот что произойдёт. Россия не блефует.

А потом Джо Байден будет сидеть и жаловаться: «Я пытаюсь дозвониться в Лондон, но там не берут трубку, потому что от него осталась лишь дымящаяся дыра. С Парижем то же самое, Брюссель — тоже никто не отвечает. Проклятье…» И русские спросят: «Вам мира или того же?» И теперь Джо Байден должен принять решение: хочет ли он пожертвовать Америкой?

Обратной дороги нет. Если вы выпустите ракету по России, потому что вам захотелось доказать, что вы смелые, — все умрут. Вот в чём заключается опасность. И опасность эта реальна, потому что французы в отчаянии. Это отчаяние азартного игрока, который никак не может отойти от стола. И они готовятся поставить на кон всё. Проблема только в том, что на кон будут поставлены не только их жизни, но и наши.

Дата выхода в эфир 09 апреля 2024 года.