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Подполье: российские войска ударили по штабу ВС Украины в центре Одессы

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Российские военные ударили по штабу ВС Украины в районе площади Куликово Поле в центре Одессы, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники.

Об этом пишет РИА Новости.

«Одесса, ночью прилетело в центре города», — сказал он.

Лебедев уточнил, что было три взрыва, второй очень мощный в направлении площади Куликово Поле, где находится штаб «Пивдень» («Юг»).

В направлении прилёта поехало очень много машин скорой помощи, вокруг площади Куликово Поле все оцеплено военными и СБУ, добавил он.

29 апреля Вооружённые силы России ударили по посёлку городского типа Боровая Харьковской области, где находится крупный железнодорожный узел и распределяют технику, боеприпасы и личный состав ВСУ.

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