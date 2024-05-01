Подполье: российские войска ударили по штабу ВС Украины в центре Одессы

Российские военные ударили по штабу ВС Украины в районе площади Куликово Поле в центре Одессы, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники.

Об этом пишет РИА Новости.

«Одесса, ночью прилетело в центре города», — сказал он.

Лебедев уточнил, что было три взрыва, второй очень мощный в направлении площади Куликово Поле, где находится штаб «Пивдень» («Юг»).

В направлении прилёта поехало очень много машин скорой помощи, вокруг площади Куликово Поле все оцеплено военными и СБУ, добавил он.

29 апреля Вооружённые силы России ударили по посёлку городского типа Боровая Харьковской области, где находится крупный железнодорожный узел и распределяют технику, боеприпасы и личный состав ВСУ.