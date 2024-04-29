Подполье: ВС России ударили по крупному ж/д узлу в Харьковской области
Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В 22:30 нанесли удар по пгт Боровая Харьковской области, там находится железнодорожный узел, где происходит распределение военнослужащих, техники и боекомплекта по ЛБС Харьковского направления», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в подполье заявили, что ВС России уничтожили 14 иностранных наёмников в Николаеве.
Кроме того, стало известно, что иностранцы на заводе в Николаеве готовят ВСУ к диверсиям на море.