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Подполье: ВС России ударили по крупному ж/д узлу в Харьковской области

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Вооружённые силы России ударили по посёлку городского типа Боровая Харьковской области, где находится крупный железнодорожный узел и распределяют технику, боеприпасы и личный состав ВСУ.

Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В 22:30 нанесли удар по пгт Боровая Харьковской области, там находится железнодорожный узел, где происходит распределение военнослужащих, техники и боекомплекта по ЛБС Харьковского направления», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в подполье заявили, что ВС России уничтожили 14 иностранных наёмников в Николаеве.

Кроме того, стало известно, что иностранцы на заводе в Николаеве готовят ВСУ к диверсиям на море.

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