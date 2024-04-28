Подполье: иностранцы на заводе в Николаеве готовят ВСУ к диверсиям на море

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что иностранцы на заводе в Николаеве готовят украинских военных к диверсиям на море.

«На заводе [имени] 61 коммунара расположены украинские морпехи, которых англоязычные инструктора тренируют к диверсиям на море», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, на заводе в Николаеве собирают водные беспилотники.

Также он добавил что недавно на предприятие прибыли около сотни боевиков из «Азова»*.

Ранее Лебедев заявил, что 14 иностранных наёмников уничтожены, ещё восемь получили ранения в результате удара ВС России по отелям «Ривьера» и «Хелен» в Николаеве.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.