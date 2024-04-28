Подполье: ВС России уничтожили 14 иностранных наёмников в Николаеве
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Лебедев рассказал, что восьмерых раненых привезли в госпиталь в микрорайоне Намыв.
Кроме того, не менее четырнадцати погибших увезли в сторону морга в том же микрорайоне Намыв.
По его словам, после утреннего удара по Николаеву восемь машин скорой помощи приехали к отелям, в которых располагались иностранные наёмники.
Сопротивление Николаева фиксировало присутствие англоязычных иностранных военных в отелях, по которым нанесли удар. Также николаевцы рассказывали о появлении в городе канадцев, американцев и других иностранцев.
Ранее в Минобороны России сообщили, что за прошедшие сутки ВС России уничтожили украинские ангары с ударными беспилотниками, поразили склады с авиатехникой и места дислокации иностранных наёмников.