Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что четырнадцать иностранных наёмников уничтожены, ещё восемь получили ранения в результате удара ВС России по отелям «Ривьера» и «Хелен» в Николаеве.

Об этом сообщает РИА Новости.

Лебедев рассказал, что восьмерых раненых привезли в госпиталь в микрорайоне Намыв.

Кроме того, не менее четырнадцати погибших увезли в сторону морга в том же микрорайоне Намыв.

По его словам, после утреннего удара по Николаеву восемь машин скорой помощи приехали к отелям, в которых располагались иностранные наёмники.

Сопротивление Николаева фиксировало присутствие англоязычных иностранных военных в отелях, по которым нанесли удар. Также николаевцы рассказывали о появлении в городе канадцев, американцев и других иностранцев.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за прошедшие сутки ВС России уничтожили украинские ангары с ударными беспилотниками, поразили склады с авиатехникой и места дислокации иностранных наёмников.