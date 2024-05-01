Житель Нью-Йорка признался в передаче российским компаниям технологий для дронов
Об этом сообщает Минюст США.
Как сказано в материале, в данный момент в федеральном суде в Бруклине Николай Григорьев признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта электроники двойного назначения, используемой в беспилотниках России.
Уточняется, что по данной схеме было передано технологий на более чем $250 тыс.
Григорьеву грозит пять лет тюремного заключения.
Ранее бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Соединённых Штатов Джаре Себастьяна Далка приговорили к 21 году тюрьмы за попытку передать секретную информацию якобы российскому агенту.