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Житель Нью-Йорка признался в передаче российским компаниям технологий для дронов

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Житель Нью-Йорка признал вину в организации схемы по незаконной передаче технологий США двойного назначения компаниям России.

Об этом сообщает Минюст США.

Как сказано в материале, в данный момент в федеральном суде в Бруклине Николай Григорьев признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта электроники двойного назначения, используемой в беспилотниках России.

Уточняется, что по данной схеме было передано технологий на более чем $250 тыс.

Григорьеву грозит пять лет тюремного заключения.

Ранее бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Соединённых Штатов Джаре Себастьяна Далка приговорили к 21 году тюрьмы за попытку передать секретную информацию якобы российскому агенту.

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