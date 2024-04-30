Экс-агент США получил 21 год тюрьмы за попытку передать сведения «агенту России»

Бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Соединённых Штатов Джаре Себастьяна Далка приговорили к 21 году тюрьмы за попытку передать секретную информацию якобы российскому агенту.

Об этом информирует Минюст США.

Как передаёт РИА Новости, «агент России» на самом деле оказался сотрудником ФБР под прикрытием.

В материале сказано, что бывший сотрудник АНБ признал вину по шести пунктам, в том числе подтвердил, что использовал зашифрованную электронную почту, чтобы направить выдержки из трёх секретных документов человеку, которого он считал агентом из России.

Ранее суд в американском штате Мичиган впервые приговорил к тюремному сроку родителей подростка, утроившего стрельбу в школе.