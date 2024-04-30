Экс-агент США получил 21 год тюрьмы за попытку передать сведения «агенту России»
Об этом информирует Минюст США.
Как передаёт РИА Новости, «агент России» на самом деле оказался сотрудником ФБР под прикрытием.
В материале сказано, что бывший сотрудник АНБ признал вину по шести пунктам, в том числе подтвердил, что использовал зашифрованную электронную почту, чтобы направить выдержки из трёх секретных документов человеку, которого он считал агентом из России.
Ранее суд в американском штате Мичиган впервые приговорил к тюремному сроку родителей подростка, утроившего стрельбу в школе.