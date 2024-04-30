RT в Telegram
Подпишись

Экс-агент США получил 21 год тюрьмы за попытку передать сведения «агенту России»

Короткая ссылка
Бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Соединённых Штатов Джаре Себастьяна Далка приговорили к 21 году тюрьмы за попытку передать секретную информацию якобы российскому агенту.

Об этом информирует Минюст США.

Как передаёт РИА Новости, «агент России» на самом деле оказался сотрудником ФБР под прикрытием.

В материале сказано, что бывший сотрудник АНБ признал вину по шести пунктам, в том числе подтвердил, что использовал зашифрованную электронную почту, чтобы направить выдержки из трёх секретных документов человеку, которого он считал агентом из России.

Ранее суд в американском штате Мичиган впервые приговорил к тюремному сроку родителей подростка, утроившего стрельбу в школе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить