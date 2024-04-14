RT в Telegram
Подпишись

CNN: в США впервые приговорили родителей подростка — массового убийцы

Короткая ссылка
Суд в американском штате Мичиган впервые приговорил к тюремному сроку родителей подростка, утроившего стрельбу в школе.
CNN: в США впервые приговорили родителей подростка — массового убийцы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Дженнифер и Джеймс Крамбли получили от десяти до 15 лет заключения соответственно.

«Они являются первыми родителями, привлечёнными к уголовной ответственности за массовую стрельбу в школе, совершённую их ребёнком», — пишет телеканал.

Судья Шерил Мэтьюз, вынося приговор, заявила о бездействии родителей в данной трагедии, отметив, что они могли предотвратить произошедшее. Она также добавила, что решение суда может стать сдерживающим фактором, который может остановить будущие случаи стрельбы в учебных заведениях.

На следствии выяснилось, что 9-мм винтовку SIG Sauer, из которой стрелял несовершеннолетний убийца, ему подарили родители. В итоге супругов обвинили в том, что они небрежно относились к хранению оружия в доме, давали оружие в руки подростка, а также ничего не делали в связи, предположительно, с имевшимися у него психическими отклонениями.

Ранее сообщалось, что четверо старшеклассников получили ранения в результате стрельбы возле школы в американской Атланте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить