CNN: в США впервые приговорили родителей подростка — массового убийцы

Суд в американском штате Мичиган впервые приговорил к тюремному сроку родителей подростка, утроившего стрельбу в школе.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Дженнифер и Джеймс Крамбли получили от десяти до 15 лет заключения соответственно.

«Они являются первыми родителями, привлечёнными к уголовной ответственности за массовую стрельбу в школе, совершённую их ребёнком», — пишет телеканал.

Судья Шерил Мэтьюз, вынося приговор, заявила о бездействии родителей в данной трагедии, отметив, что они могли предотвратить произошедшее. Она также добавила, что решение суда может стать сдерживающим фактором, который может остановить будущие случаи стрельбы в учебных заведениях.

На следствии выяснилось, что 9-мм винтовку SIG Sauer, из которой стрелял несовершеннолетний убийца, ему подарили родители. В итоге супругов обвинили в том, что они небрежно относились к хранению оружия в доме, давали оружие в руки подростка, а также ничего не делали в связи, предположительно, с имевшимися у него психическими отклонениями.

Ранее сообщалось, что четверо старшеклассников получили ранения в результате стрельбы возле школы в американской Атланте.