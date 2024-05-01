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Около 100 человек задержаны в ходе пропалестинских протестов в Нью-Йорке

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Около 100 человек задержали во время пропалестинских протестов в Колумбийском университете Нью-Йорка.

Об этом информирует NBC News со ссылкой на представителя полиции.

Отмечается, что вечером университет был освобождён от палаточного лагеря, который был установлен студентами.

«Полиция задержала около 100 человек», — заявили в полиции.

Отмечается, что все этажи университета были расчищены.

30 апреля телеканал CNN со ссылкой на организаторов акции сообщил, что около 40 студентов задержали в ходе демонстрации в поддержку Палестины на территории Техасского университета в городе Остин.

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