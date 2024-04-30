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CNN: в Техасе на акции в поддержку Палестины задержали около 40 студентов

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Около 40 студентов задержали во время демонстрации в поддержку Палестины на территории Техасского университета в городе Остин.

Об этом информирует CNN со ссылкой на организаторов акции.

Арестовали порядка 40 человек.

Отмечается, что полиция применила светошумовые гранаты и другие химические снаряды.

В офисе окружного шерифа отказались раскрыть CNN точное число задержанных, уточнив, что подсчёты будут подведены не раньше 30 апреля.

29 апреля французская полиция разогнала очередной студенческий протест в поддержку Палестины возле университета Сорбонна в Париже.

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