CNN: в Техасе на акции в поддержку Палестины задержали около 40 студентов
Об этом информирует CNN со ссылкой на организаторов акции.
Арестовали порядка 40 человек.
Отмечается, что полиция применила светошумовые гранаты и другие химические снаряды.
В офисе окружного шерифа отказались раскрыть CNN точное число задержанных, уточнив, что подсчёты будут подведены не раньше 30 апреля.
29 апреля французская полиция разогнала очередной студенческий протест в поддержку Палестины возле университета Сорбонна в Париже.