CNN: в Техасе на акции в поддержку Палестины задержали около 40 студентов

Около 40 студентов задержали во время демонстрации в поддержку Палестины на территории Техасского университета в городе Остин.

Об этом информирует CNN со ссылкой на организаторов акции. Арестовали порядка 40 человек. Отмечается, что полиция применила светошумовые гранаты и другие химические снаряды. В офисе окружного шерифа отказались раскрыть CNN точное число задержанных, уточнив, что подсчёты будут подведены не раньше 30 апреля. 29 апреля французская полиция разогнала очередной студенческий протест в поддержку Палестины возле университета Сорбонна в Париже.