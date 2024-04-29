Полиция Парижа разогнала пропалестинский протест студентов около Сорбонны

Французская полиция разогнала очередной студенческий протест в поддержку Палестины возле университета Сорбонна в Париже.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в акции протеста участвовали несколько десятков студентов, которые скандировали пропалестинские лозунги и поднимали палестинские флаги, при этом самый большой они растянули вдоль всей улицы.

Позже в толпе зазвучали и антифашистские лозунги.

За протестом наблюдала полиция в полной экипировке. Через некоторое время полицейские велели студентам заканчивать акцию, однако некоторые не пожелали уходить, в результате чего начались стычки.

Ранее сообщалось, что американские полицейские за десять дней задержали порядка 900 человек на демонстрациях в поддержку Палестины.