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Полиция Парижа разогнала пропалестинский протест студентов около Сорбонны

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Французская полиция разогнала очередной студенческий протест в поддержку Палестины возле университета Сорбонна в Париже.
Полиция Парижа разогнала пропалестинский протест студентов около Сорбонны
  • AFP
  • © Geoffroy VAN DER HASSELT

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в акции протеста участвовали несколько десятков студентов, которые скандировали пропалестинские лозунги и поднимали палестинские флаги, при этом самый большой они растянули вдоль всей улицы.  

Позже в толпе зазвучали и антифашистские лозунги.

За протестом наблюдала полиция в полной экипировке. Через некоторое время полицейские велели студентам заканчивать акцию, однако некоторые не пожелали уходить, в результате чего начались стычки.

Ранее сообщалось, что американские полицейские за десять дней задержали порядка 900 человек на демонстрациях в поддержку Палестины.

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