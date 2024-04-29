Полиция Парижа разогнала пропалестинский протест студентов около Сорбонны
- AFP
- © Geoffroy VAN DER HASSELT
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в акции протеста участвовали несколько десятков студентов, которые скандировали пропалестинские лозунги и поднимали палестинские флаги, при этом самый большой они растянули вдоль всей улицы.
Позже в толпе зазвучали и антифашистские лозунги.
За протестом наблюдала полиция в полной экипировке. Через некоторое время полицейские велели студентам заканчивать акцию, однако некоторые не пожелали уходить, в результате чего начались стычки.
Ранее сообщалось, что американские полицейские за десять дней задержали порядка 900 человек на демонстрациях в поддержку Палестины.