WP: полиция задержала порядка 900 человек на протестах в вузах США

Американские полицейские за прошедшие десять дней задержали порядка 900 человек на демонстрациях в поддержку Палестины.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

Уточняется, что данные задержания стали наиболее масштабным ответом правоохранительных органов на проведённые учащимися протестные акции «за последние годы».

Уточняется, что рекомендации полиции по борьбе с гражданским неповиновением, которым обучали десятилетиями, показали свою сомнительность, в частности из-за раздробленности протестов и отсутствия лидеров движений, что делает невозможным переговоры с демонстрантами. Также полицейские столкнулись с возможностью спонтанно и анонимно организовывать акции протеста в интернете, что затрудняет подготовку правоохранительных органов к их пресечению.

Ранее сообщалось, что более 700 человек были задержаны на протестах в поддержку Палестины на территории университетов США.