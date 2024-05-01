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Польша перебросит военную технику к границе с Россией из-за учений НАТО

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ВС Польши массово перебросят технику на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью, в связи с учениями Североатлантического альянса Steadfast Defender 2024.

Об этом пишет ТАСС.

«Просим в ближайшее время сохранять особую осторожность, так как вы можете встретить на дорогах многочисленные военные колонны», — сказано в заявлении.

В ВС Польши уточнили, что кульминация будет в период с 4 по 6 мая в районах Западно-Поморского, Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств.

Последние два граничат с Калининградской областью.

4 марта Вооружённые силы Польши и других государств — членов НАТО приступили к переправе через реку Вислу. Манёвр проводится в рамках учений альянса Steadfast Defender 2024.

Как сообщала радиостанция RMF FM, двое военнослужащих попали под трак гусеничной машины во время учений Североатлантического альянса в Польше.

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